Denuncien una pallissa a un nen d'11 anys en una escola de Cervera (Lleida)

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen una pallissa a un menor d'11 anys per part de presumptament dos companys seus en una escola de Cervera (Lleida), han confirmat fonts policials i ha avançat 'El Segre'.
La policia catalana va rebre la denúncia dels pares de la víctima el dimarts 11 d'octubre i, segons el mitjà, el menor va patir lesions al cap i les cames.
Segons la denúncia, els fets van començar amb insults contra la víctima de quart de primària, fins que dimarts passat va desencadenar en una agressió després d'una activitat de classe, quan va ser agredit mentre baixava per les escales del centre.
A més de denunciar els dos alumnes, els pares del menor agredit també acusen el centre de mala praxi.
La investigació policial continua oberta per aclarir-ne més detalls.