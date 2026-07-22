Denuncien un jove de 19 anys pel foc a Pinell de Solsonès (Lleida) del 2 de juliol

LLEIDA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un jove de 19 anys per presumptament provocar l'incendi forestal a l'entitat de població de Sant Climenç a Pinell de Solsonès (Lleida) del 2 de juliol, que va afectar més de 2 hectàrees d'alzinar i principalment camp agrícola.
La investigació i recopilació de testimonis dels Agents Rurals establia com a hipòtesi principal un foc intencionat en no haver-hi indicis o vestigis de causes naturals o accidentals, informen en un comunicat aquest dimecres.
En el moment dels fets no hi havia cap maquinària agrícola a prop en funcionament i la reconstrucció de la propagació del foc descartava altres possibles causes accidentals.
Atenent aquesta sospita, van escoltar les declaracions de diverses persones que havien passat per la zona poc abans del foc, en qualitat de testimonis, i una d'elles va acabar reconeixent que n'era el responsable.
Els Mossos, que el van identificar i van denunciar per un delicte d'incendi, han elevat les diligències al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona (Lleida) i el cas queda pendent de judici.