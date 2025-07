Denuncien dos conductors per circular a 209 i 188 quilòmetres per hora a Maials (Lleida)

LLEIDA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment dos conductors, de 45 i 28 anys, per circular a 209 i 188 quilòmetres per hora per la C-12 a Maials (Lleida), informa la policia catalana en un comunicat d'aquest divendres.

Els fets s'han produït aquest mateix divendres a les 12 hores durant un control de velocitat al punt quilomètric 100,8 de la C-12 a Maials, en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora.

En col·laboració amb agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i del Grup de Proximitat, els Mossos han aturat els dos vehicles al peatge de Lleida i els han denunciat per un delicte contra la seguretat del trànsit per "circular amb una velocitat penalment punible".

Els dos conductors hauran de comparèixer, quan siguin requerits, davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida; i durant el mateix control també s'ha denunciat administrativament 6 motoristes per excés de velocitat.

El control d'aquest divendres s'emmarca en la campanya preventiva de trànsit anomenada PREMOT, iniciada dilluns i que acabarà diumenge.