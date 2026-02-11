Denunciats penalment 4 homes a Alcarràs (Lleida) per pescar silurs amb descàrregues elèctriques

LLEIDA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van denunciar aquest dilluns a Alcarràs (Lleida) quatre homes per un presumpte delicte contra la fauna i la flora, i van detenir un d'ells per tres ordres judicials, després d'enxampar-los pescant silurs al riu Segre fent servir la tècnica de descàrregues elèctriques, que està prohibida tot i que sigui una espècie invasora.
Un testimoni va alertar la policia d'un grup que podia estar pescant de manera il·legal i, en arribar, els agents van trobar un vehicle i una furgoneta que circulaven per un camí al costat del riu, informa la policia catalana en un comunicat aquest dimecres.
En aturar-los, van obrir la furgoneta i hi van trobar 25 silurs morts, material de pesca i tots els instruments necessaris per a la pesca elèctrica: dues bateries i inversors per transformar els 12 watts de la bateria en 220, com també el cablejat i les pinces per aplicar les descàrregues.
Mentre identificaven els dos homes, els Mossos van veure al riu una barca inflable ocupada per dues persones, que també feien servir aquests mitjans "destructius i no selectius".
Al detingut li constaven tres ordres pendents de detenció de l'any 2021 dels jutjats de Saragossa per delictes contra la fauna i la flora, contraban d'obres d'art i trencament de condemna, i va passar a disposició judicial aquest dimarts.