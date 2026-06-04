Denunciats dos conductors per circular a 138 i 121 km/h a Vilanova de la Barca (Lleida)

LLEIDA 4 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment dilluns passat dos conductors de 35 i 39 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat vial després de ser detectats a 138 i 121 km/h, respectivament, a la C-13z a Vilanova de la Barca (Lleida), en què la velocitat màxima permesa era de 50 km/h.
Els dos cotxes van ser interceptats per un control policial a les 15.33 hores, en el qual també van ser denunciats administrativament sis conductors més per excés de velocitat, informen els Mossos aquest dijous en un comunicat.
En els últims 15 dies diferents controls al municipi a la mateixa via han aconseguit denunciar administrativament 134 conductors per excés de velocitat, després que les autoritats locals advertissin que no es respectava la velocitat màxima en travessar el poble.