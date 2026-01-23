Denunciat a Sabadell per tenir galls de lluita amb amputacions i en mal estat

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra va denunciar un home el passat 15 de gener a Sabadell (Barcelona) per tenir 23 galls de lluita, alguns amb amputacions de cresta i barballera, modificacions d'esperons i depilació de potes, i en general en condicions "deficients" de benestar animal, informen en un comunicat aquest divendres.
D'altra banda, amb motiu de la grip aviària, el Departament d'Agricultura de la Generalitat estipula que han d'estar confinats per no entrar en contacte amb fauna salvatge, cosa que en aquest cas no es produïa perquè estaven en contacte amb ocells, coloms i tórtores.
A més a més, el responsable tampoc no tenia el codi REGA per a la cria d'animals de granja, per la qual cosa va ser denunciat i els animals van ser entregats a la Conselleria d'Agricultura perquè se'n faci càrrec.