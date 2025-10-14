Denunciat per tenir en mal estat 79 aus exòtiques al Parc Agrari de Viladecans (Barcelona)

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home per tenir en mal estat 79 espècies d'aus exòtiques al Parc Agrari de Viladecans (Barcelona), on fa dos anys els agents van decomissar 800 ocells fringíl·lids a la mateixa finca, informen en un comunicat aquest dimarts.
L'objectiu de la inspecció era comprovar les condicions dels ocells i l'adequació a la llei de protecció de drets i benestar animal, i després de constatar que estaven en mal estat, van decomissar 41 periquitos, 2 agapornis i 2 cacatues nimfa, a més de denunciar-ne el responsable per criança d'espècies sense l'autorització corresponent.
Els agents de la Unitat de Medi Ambient van traslladar les aus a un centre de recuperació per garantir-ne el benestar i poder-los fer una valoració veterinària.