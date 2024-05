Denunciat per circular a 192 km/h per la C-260 a Castelló d'Empúries (Girona)

GIRONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment divendres un home de 66 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a 192 quilòmetres per hora per la carretera C-260 a Castelló d'Empúries (Girona), en un tram de 100 km/h.

En un comunicat aquest dijous, han explicat que els fets es van produir el 18 de maig, quan diversos agents que havien establert un control de velocitat en el punt quilomètric 34,5 van observar que un turisme circulava a gran velocitat.

En aquell moment, els agents no van poder localitzar ni aturar el vehicle, per la qual cosa en van informar el Grup de Recerca i Documentació de l'Àrea Regional de Tràfic de Girona, que el va aconseguir identificar i denunciar.