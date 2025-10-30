Denunciat per apuntar amb un punter làser un helicòpter dels Mossos durant un dispositiu de recerca

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos han denunciat un home per apuntar amb un punter làser el pilot d'un helicòpter del cos durant el dispositiu de recerca d'una persona desapareguda a Sabadell (Barcelona) el passat 22 d'octubre, informen aquest dijous en un comunicat.
Després de sortir a buscar el desaparegut --que va ser trobat l'endemà amb vida--, els agents de l'helicòpter van alertar que des d'un bloc de pisos del municipi els estaven il·luminant amb un feix de llum, un fet "molt perillós".
El cos va localitzar l'home que va apuntar amb el punter els agents, qui va reconèixer els fets i va ser denunciat, per la qual cosa es pot enfrontar a multes que van de 30.000 a 600.000 euros, ja que es considera una infracció molt greu projectar feixos de llum sobre pilots o conductors de mitjans de transport.