Actualitzat 29/07/2026 11:55

Denunciat per amenaçar l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

GIRONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un jove de 19 anys per presumptament amenaçar a través d'una xarxa social l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró (Girona) per uns canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.

La investigació va permetre identificar l'autor presumptament vinculat a diversos missatges amenaçadors enviats a través de la xarxa social, han informat en un comunicat aquest dimecres.

La denúncia es va fer el passat 5 de juliol i els Mossos, després d'identificar el presumpte autor de les amenaces, el van denunciar penalment el passat 24 de juliol.

Contador

Contingut patrocinat