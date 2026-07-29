Denunciat per amenaçar l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró

GIRONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un jove de 19 anys per presumptament amenaçar a través d'una xarxa social l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró (Girona) per uns canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.
La investigació va permetre identificar l'autor presumptament vinculat a diversos missatges amenaçadors enviats a través de la xarxa social, han informat en un comunicat aquest dimecres.
La denúncia es va fer el passat 5 de juliol i els Mossos, després d'identificar el presumpte autor de les amenaces, el van denunciar penalment el passat 24 de juliol.