Denunciat penalment per circular a 218 km/h en un tram de 90 per la C-14 a Ciutadilla (Lleida)

LLEIDA 27 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment un conductor de 40 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit, per circular a 218 km/h en un tram de 90 per la C-14, al seu pas pel terme municipal de Ciutadilla (Lleida).

Els fets es van produir divendres durant un control de velocitat que es va muntar a l'altura del punt quilomètric 59 de la C-14, en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h, i cap a les 19 hores, el cinemòmetre va detectar un vehicle circulant a 218 km/h.

Els agents el van aturar al punt de control i van denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit, per circular amb una velocitat "penalment punible"; afegeixen que haurà de comparèixer quan sigui requerit davant el jutjat en funcions de guàrdia de Cervera (Lleida).