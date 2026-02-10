Denunciat penalment un motorista per conduir a 192 km/h per la C-55 a Súria (Barcelona)

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d'Esquadra va denunciar penalment el passat 7 de febrer un motorista de 57 anys per presumptament conduir a 192 km/h per la C-55 a l'altura del terme municipal de Súria (Barcelona).
Els fets es van produir cap a les 12 del migdia quan un control de velocitat instal·lat en aquesta carretera va detectar el motorista circulant a aquesta velocitat, via on la màxima permesa és de 90 km/h, informa la policia catalana en un comunicat.
Els agents el van aturar i el van denunciar com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat vial.