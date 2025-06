Denunciat penalment un motorista per circular a 213 km/h per la C-31 a Viladamat (Girona)

GIRONA 2 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest diumenge un motorista per circular a 213 km/h per la C-31 a Viladamat (Girona), informen en una anotació a X recollida per Europa Press.

La velocitat permesa en aquesta via era de 90 km/h, el mateix límit que a la C-14 a Ciutadilla (Lleida), on un conductor de 50 anys també va ser sancionat divendres passat com a presumpte autor contra la seguretat del trànsit en circular a 194 km/h, segons un comunicat dels Mossos.

La infracció va ser detectada per un control de seguretat, i posteriorment el conductor va ser detingut a Montblanc (Tarragona).