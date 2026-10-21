Denunciat un conductor per presumptament transportar menjar sense portes a Llers (Girona)

GIRONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han denunciat un transportista de 54 anys per presumptament circular amb un camió sense portes en el qual transportava menjar ultracongelat a Llers (Girona), informen en un comunicat.
Els fets van tenir lloc el 18 d'octubre al punt quilomètric 760 de l'N-II, quan una patrulla de trànsit va detectar un camió amb un remolc que no tenia portes posteriors i amb la càrrega a la vista.
La càrrega havia d'estar a -22º C i estava a -8, per la qual cosa va ser denunciat i també per no respectar el seu descans setmanal corresponent.