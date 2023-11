GIRONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor per circular a 221 quilòmetres per hora per l'AP-7 a l'altura de Maçanet de la Selva (Girona).

El límit de velocitat en aquest tram de la via és de 120 quilòmetres per hora, han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press aquest dissabte.

El vehicle va ser captat per les càmeres d'un radar dilluns 6 de novembre cap a les 10.00 hores.