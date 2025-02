Denunciat un conductor per circular a 188km/h per la C-14 a Peramola (Lleida)

LLEIDA 10 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment dissabte passat un conductor de 35 anys per circular a 188 quilòmetres per hora per la carretera C-14 a Peramola (Lleida), un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora.

En un comunicat aquest dilluns, han explicat que els fets es van produir durant un control de velocitat quan, cap a les 12 hores, el cinemòmetre va detectar un vehicle circulant a 188 km/h.

Els agents de tràfic el van detenir al punt de control i el van denunciar per un delicte contra la seguretat del tràfic en circular amb una velocitat penalment punible: el conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona (Lleida).