Publicat 09/07/2026 17:00

Denunciat el conductor d'un cotxe que circulava a 189 km/h per la C-14 a Coll de Nargó (Lleida)

Archivo - Escut dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 9 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment dimecres un conductor de 30 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a 189 km/h a la C-14 a Coll de Nargó (Lleida).

La policia va detectar el vehicle en un control de velocitat que havia muntat a la C-14 en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h, informa en un comunicat aquest dijous.

El conductor haurà de comparèixer quan sigui requerit davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell.

Contador

Contingut patrocinat