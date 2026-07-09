Denunciat el conductor d'un cotxe que circulava a 189 km/h per la C-14 a Coll de Nargó (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment dimecres un conductor de 30 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a 189 km/h a la C-14 a Coll de Nargó (Lleida).
La policia va detectar el vehicle en un control de velocitat que havia muntat a la C-14 en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h, informa en un comunicat aquest dijous.
El conductor haurà de comparèixer quan sigui requerit davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell.