Denunciat un conductor drogat que anava a 199 quilòmetres per hora per la C-14 a Verdú (Lleida)

LLEIDA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment el conductor d'un turisme per circular a 199 quilòmetres per hora per la carretera C-14 a l'altura de Verdú (Lleida) i sota els efectes d'estupefaents, en donar positiu en consum de cocaïna.

En un comunicat, han explicat que els fets van tenir lloc dimecres en un control preventiu de velocitat que els agents de trànsit van posar al quilòmetre 65 i que el vehicle circulava a l'esmentada velocitat en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres hora.

Els Mossos, després d'aturar el vehicle i identificar el conductor, li van fer una prova d'alcoholèmia i la prova de detecció de drogues, en què a la segona va donar positiu per consum de cocaïna, amb la qual cosa el van instar a presentar-se a un judici ràpid el 10 d'octubre al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia a Cervera (Lleida).