Denunciat un conductor per un presumpte delicte contra la seguretat vial a Lleida

LLEIDA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 23 anys per un presumpte delicte contra la seguretat vial en circular a una velocitat penalment punible a Torrefeta i Florejacs (Lleida), informen en un comunicat aquest dilluns.
Els fets van tenir lloc dijous a la tarda, en un control de velocitat al quilòmetre 17 de l'L-310, i pel qual el conductor presumptament va circular a una velocitat de 170 km/h, en un tram limitat a 70km/h.
L'acusat, localitzat l'endemà, haurà de comparèixer davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera (Lleida) quan sigui requerit.