Denunciat el camioner que va perdre la càrrega i va crear retencions a l'AP-7

TARRAGONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han denunciat el camioner que dimarts va perdre la càrrega a l'AP-7 a Tarragona en direcció a Barcelona, un fet que va provocar un accident amb una furgoneta i 4 turismes més implicats, la qual cosa va generar retencions i el tall de la carretera durant hores.
Concretament, la denúncia es deu pel fet de transportar la càrrega --unes bigues de ferro-- "mal assegurada" i perquè el vehicle no complia amb les condicions tècniques, informa la policia catalana aquest dimecres en una anotació a X recollida per Europa Press.
Els fets es van produir dimarts a les 7.47 hores i la via no va tornar a la normalitat fins a les 15.15 hores aproximadament, quan es van poder obrir tots els carrils després de retirar la càrrega.