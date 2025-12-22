Denunciada una empresa per voler arrencar oliveres protegides a Santa Bàrbara (Tarragona)

TARRAGONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van denunciar el passat 5 de desembre una empresa propietària d'una finca agrícola a Santa Bàrbara (Tarragona) per presumptament voler arrencar oliveres monumentals protegides, informen en un comunicat aquest dilluns.
La investigació va començar arran de diverses informacions que alertaven que en una explotació agrícola es preparaven per extreure oliveres amb la finalitat de comercialitzar-les fora del país, ja que el preu que rep el pagès per aquests arbres és inferior al valor que tenen en els mercats europeus, on es venen a uns preus més alts.
De fet, les oliveres monumentals tenen una protecció especial, i entre altres mesures, no es permet l'extracció del lloc on estan plantades, i els agents van constatar aquestes irregularitats, per posteriorment informar-ne la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.