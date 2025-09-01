Demostren que els grups de suport redueixen l'estrès en cuidadors de persones amb demència precoç

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Un estudi d'Ace Alzheimer Center Barcelona ha demostrat que els grups de suport dissenyats específicament per a parelles de persones amb demència precoç --abans dels 65 anys-- redueixen l'estrès emocional, especialment en els casos més severs.
Publicat a la revista 'Dementia', ha analitzat l'experiència de 77 cuidadors que van participar en grups de suport organitzats per Ace Alzheimer Center durant 7 anys, i va avaluar l'impacte emocional abans i després de la intervenció, informa en un comunicat aquest dilluns.
Els resultats van mostrar que les cures amb més nivell d'estrès inicial van tenir una millora "estadísticament significativa" després de la intervenció.
Durant el seguiment, els investigadors van identificar tres fases comunes en l'evolució de les sessions grupals: una primera centrada a entendre la malaltia i el seu diagnòstic; una altra enfocada a compartir estratègies per a la gestió del dia a dia; i una altra on els cuidadors van poder expressar les seves necessitats i emocions.
La investigació també destaca el context dels cuidadors: el 45,5% de participants eren dones amb una edat mitjana de 55 anys i el 54,5% eren homes amb una mitjana de 63 anys; un 32,5% tenien fills menors al seu càrrec i el 45,5% continuava treballant durant el procés de cura.
Una altra troballa va ser el retard en el diagnòstic, ja que en molts casos els símptomes es van confondre durant anys amb depressió, ansietat o estrès laboral; i el 93,5% dels participants diu que desitja continuar després de finalitzar el programa.