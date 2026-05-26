Demores de més de 30 minuts a l'R2 Nord i R11 per robatori de cable i incidència a la infraestructura

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
Els trens de les línies de Rodalies R2 Nord i R11 poden circular amb demores de més de 30 minuts a causa d'un robatori de coure entre Granollers i Cardedeu (Barcelona) i una incidència en la infraestructura entre Figueres i Llançà (Girona), respectivament, aquest dimarts sobre les 8.15 hores.
Tècnics d'Adif treballen en la resolució d'ambdues incidències, ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Els trens regionals efectuen parada en totes les estacions entre Granollers Centre (Barcelona) i Maçanet-Massanes (Girona) i els trens de mitja distància efectuen parada en totes les estacions entre Granollers Centre i Sant Celoni (Barcelona).