Publicat 26/05/2026 08:47

Demores de més de 30 minuts a l'R2 Nord i R11 per robatori de cable i incidència a la infraestructura

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren a l'Estació de Sants a Barcelona
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -

Els trens de les línies de Rodalies R2 Nord i R11 poden circular amb demores de més de 30 minuts a causa d'un robatori de coure entre Granollers i Cardedeu (Barcelona) i una incidència en la infraestructura entre Figueres i Llançà (Girona), respectivament, aquest dimarts sobre les 8.15 hores.

Tècnics d'Adif treballen en la resolució d'ambdues incidències, ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Els trens regionals efectuen parada en totes les estacions entre Granollers Centre (Barcelona) i Maçanet-Massanes (Girona) i els trens de mitja distància efectuen parada en totes les estacions entre Granollers Centre i Sant Celoni (Barcelona).

