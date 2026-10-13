Demores de més de 25 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies per un acte vandàlic

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies pateixen demores que poden superar els 25 minuts per un acte vandàlic en el pas a nivell de Montcada i Reixac (Barcelona) des d'aquest dimarts a les 8.20 hores, ha informat Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
A l'R3 hi ha circulació ferroviària entre La Garriga (Barcelona) i Puigcerdà (Girona) i servei alternatiu per carretera de Ripoll a Puigcerdà i de Fabra i Puig (Barcelona) a Puigcerdà (Girona).
A l'R13 i R14 hi ha servei ferroviari entre Lleida i Les Borges Blanques (Lleida) i de la Plana Picamoixons (Tarragona) a Barcelona Estació de França, mentre que s'ofereix servei alternatiu per carretera entre Lleida i La Plana Picamoixons (Tarragona).