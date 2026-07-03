Demanen posposar els desplaçaments de l'àrea de Barcelona a la zona dels incendis a Girona

GIRONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha demanat que, pels incendis d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i Vilavenut (Girona), es posposin els desplaçaments des de l'àrea de Barcelona a les comarques del Baix Empordà, Gironès i el Pla de l'Estany per no dificultar l'extinció, informa en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'avanç del foc a la Bisbal obliga a confinar 12 localitats: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, s'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, a més de la Bisbal; i hi treballen 64 dotacions dels Bombers de la Generalitat.
L'incendi a Vilademuls ha obligat a confinar les entitats de població de Vilavenut i Palol de la Farga (Girona).