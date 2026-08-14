Demanen el confinament del barri de Can Caralleu per l'incendi a Collserola (Barcelona)

BOMBERS DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat el Pla Municipal en fase d'emergència i ha demanat el confinament preventiu dels veïns del barri de Can Caralleu per l'incendi forestal actiu des de les 15.30 hores d'aquest divendres a la serra de Collserola (Barcelona), segons ha informat el consistori en un comunicat.
En l'extinció del foc, que s'ha originat prop de la Carretera de les Aigües, treballen una trentena de dotacions, tant aèries com terrestres, dels Bombers de Barcelona i Bombers de la Generalitat.
Efectius de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) s'han desplaçat fins al lloc dels fets per assegurar el perímetre i regular la mobilitat i, paral·lelament, s'ha emès un avís preventiu a tots els municipis limítrofs amb el parc natural.
Per facilitar els treballs d'extinció i protegir la ciutadania s'han tancat totes les vies i camins forestals de la zona, així com l'accés a la Carretera de l'Arrabassada en direcció a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
A més, es recomana a la població que extremi les precaucions, que eviti qualsevol desplaçament cap a la serra de Collserola i que segueixi les indicacions dels canals oficials dels cossos de seguretat i emergències.