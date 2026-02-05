Un dels ferits de l'accident de Rodalies a Gelida continua hospitalitzat

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha explicat que una de les persones que van resultar ferides en l'accident de l'R4 de Rodalies a Gelida (Barcelona) continua ingressada a l'hospital, si bé la resta ja han estat donades d'alta.
En la comissió d'Interior i de Territori que se celebra aquest dijous al Parlament, en la qual també compareix la consellera de Territori, Sílvia Paneque, Parlon ha xifrat en 37 les persones que van resultar ferides de diversa gravetat en el moment del succés, cinc en estat greu.
No obstant això, 26 van rebre l'alta al cap de "poques hores", i la resta van ser traslladades a diversos hospitals pel Sistema d'Emergències Mèdiques.