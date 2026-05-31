Un dels dos papamòbils que utilitzarà Lleó XIV en la seva visita a Espanya arriba a Barcelona

MADRID 31 maig (EUROPA PRESS) -
Un dels dos papamòbils que utilitzarà Lleó XIV durant la seva visita a Espanya ha aterrat aquest diumenge a Barcelona, segons ha informat la Policia Nacional al seu compte de X.
El vehicle està custodiat per la Policia Nacional, que també ha informat en la seva publicació que la col·laboració amb l'Exèrcit de l'Aire està sent "fonamental" per a la logística del dispositiu de seguretat de la visita del pontífex a Espanya.
El papa iniciarà la setmana vinent el seu viatge a Espanya, en el qual recorrerà més de 2.500 quilòmetres, si es té en compte la distància en línia recta del seu recorregut entre Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria i Tenerife, i pronunciarà 12 discursos, cinc homilies i cinc salutacions.
La visita començarà el dissabte vinent, 6 de juny, quan l'avió en el qual viatja el pontífex aterri a la capital a les 10.30 hores, segons l'agenda oficial del viatge apostòlic. El dimarts 9 de juny, Lleó XIV partirà amb avió a les 11.10 cap a Barcelona, amb l'arribada prevista al Prat a les 12.25 hores, on es quedarà fins al dijous 11 de juny.
Aquell mateix dia es desplaçarà des de l'aeroport de Barcelona a Les Palmes de Gran Canaria, on està prevista la seva arribada a la base aèria de Gando a les 10.50 hores, i partirà cap a Roma al voltant de les 15.00 hores del divendres 12 de juny.