Delort afirma que l'havien anomenat "sociata infiltrat" abans d'arribar a l'Ajuntament de Barcelona

BARCELONA 10 gen. (EUROPA PRESS) -

El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Joan Delort, ha afirmat que hi havia gent que l'havia anomenat "sociata infiltrat" abans de la seva arribada a l'Ajuntament de Barcelona sota l'alcaldia de Xavier Trias.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest divendres a l''Ara' recollida per Europa Press, on li han preguntat per com ha aconseguit seguir en diferents alts càrrecs amb tots els governs, al que ha respost "no pertanyent a cap formació política".

Ha afegit que, a més, també li ha servit com a "garantia" la seva experiència i coneixement, que, en les seves paraules, és un valor, després d'anunciar-se que es jubila després de 40 anys dedicats al sector públic.

Preguntat per la seva posició ideològica, ha defensat que encara creu en la socialdemocràcia, tant des de l'àmbit públic com en el privat: "L'empresa ha de funcionar, sí. L'empresari ha de guanyar diners? Naturalment, perquè pugui contractar a molta gent", ha indicat.

Ha afirmat que li preocupen determinats problemes de caràcter social, assegurant que "si vols comprar un pis o vols llogar un, depèn dels ingressos, tindràs problemes", fet pel qual ha assegurat que ha d'haver-hi una intervenció dels poders públics sense perjudicar al propietari, textualment.