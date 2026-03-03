La delinqüència al Vendrell (Tarragona) descendeix un 19,2% el 2025

TARRAGONA 3 març (EUROPA PRESS) -
La delinqüència al Vendrell ha descendit un 19,2% el 2025, segons les dades que s'han presentat en la junta Local de Seguretat del Vendrell (Tarragona) d'aquest dimarts, presidida per l'alcalde Kenneth Martínez, i amb la presència del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto.
Segons les dades del Ministeri de l'Interior, les infraccions penals han passat de 3.462 el 2024 a 2.796 el 2025; a més, Prieto ha explicat que, sobretot, s'han reduït els robatoris amb violència i intimidació, que descendeixen un 22,6%, i els delictes de tràfic de drogues, que baixen un 16,7%.
Per al delegat del Govern, aquesta situació és fruit de la feina feta per les diferents autoritats: "El missatge és clar: el treball policial al Vendrell està donant resultats i la ciutadania ho ha de saber".