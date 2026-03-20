Una delegació dels sindicats docents entra al Parlament per reunir-se amb els grups

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
Una delegació dels sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical-CSC (els convocants de la vaga d'aquesta setmana) han entrat al Parlament per parlar amb els grups parlamentaris.
Ho han fet després d'una manifestació que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 35.000 persones, entre metges i professors, i que Ustec·Stes xifra en més de 100.000 assistents.
Els docents s'han concentrat davant l'entrada del Parlament de Catalunya aquest divendres al voltant de les 14.15 hores per insistir en les seves demandes de millores laborals.