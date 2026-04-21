Una delegació de la Comissió Europea analitza la gestió de sequeres en una trobada a Barcelona

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha acollit a Barcelona la tercera trobada del grup de treball de la Comissió Europea sobre l'escassetat d'aigua i les sequeres i les mesures de gestió, per analitzar les millors eines i mesures per gestionar les sequeres.
Aquesta reunió ha aglutinat més de 60 experts de diversos països europeus, amb coneixements en àmbits com la gestió de l'aigua, el bon estat del medi i la legislació en matèria d'aigua, informa l'ACA en un comunicat aquest dimarts.
Els assistents han estat rebuts pel director de l'ACA, Josep Lluís Armenter, i la sotsdirectora general de Planificació Hidrològica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Alejandra Puig.
S'ha triat Catalunya arran de la gestió de l'episodi de sequera viscut entre 2021 i 2025 i l'adopció de mesures com la regeneració i la dessalinització per incrementar la disponibilitat d'aigua.
En el marc de la trobada s'han visitat les instal·lacions de la dessalinitzadora del Llobregat i l'estació de regeneració del Prat de Llobregat (Barcelona).