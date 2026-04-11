Una delegació catalana de 40 persones salparà amb la Global Sumud Flotilla cap a Gaza aquest diumenge

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -
Una delegació catalana de 40 persones salparà amb la Global Sumud Flotilla aquest diumenge des del port de Barcelona amb direcció a Gaza, amb l'objectiu de "trencar el bloqueig" de la franja, fer arribar ajuda humanitària i impulsar la reconstrucció amb el poble palestí.
Entre la delegació hi ha representants de diverses entitats com la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, Arran, Contracorrent i la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), entre altres, a més de figures com l'exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona) i membre del Consell Nacional dels Comuns, Laura Campos, ha informat l'organització en un comunicat aquest dissabte.
Durant aquest cap de setmana s'han organitzat diverses activitats en el Moll de la Fusta de Barcelona, des d'on partirà la comitiva, amb taules rodones, concerts, una fira d'entitats i espais de joc intergeneracional.