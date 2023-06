Deixen de cercar a la desapareguda a Ullastrell (Barcelona) durant les pluges del passat dimarts

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han finalitzat la seva intervenció en la cerca de la dona desapareguda a Ullastrell (Barcelona) durant les pluges del passat dimarts.

En un tuit, recollit per Europa Press aquest dimarts, han explicat que durant aquesta setmana han buscat la dona "treballant per terra, dins de l'aigua i des de l'aire", i que no s'ha trobat cap indici.

Després de les pluges, els equips d'emergències van trobar un cotxe amb el cadàver d'un home en el seu interior en una riera seca de la localitat, a la zona de Can Font.

Dies més tard, van trobar peces de roba de la desapareguda a la zona que els donava indicis que viatjava dins del cotxe durant el temporal.

El cap d'intervenció dels Bombers de la Generalitat, Hector Serrat, va explicar als mitjans que l'aigua va baixar amb molta energia i "va ser com una centrifugadora, per la qual cosa el cotxe va quedar molt danyat, igual que el cos que hi havia dins".