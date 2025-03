La defensa de Gérard Depardieu rebutja les acusacions d'agressió sexual: "Totes són mentides"

Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

MADRID 24 març (Ep/Dpa) -

L'advocat de Gérard Depardieu, Jérémie Assous, ha assegurat aquest dilluns que les acusacions d'agressió sexual a les quals s'enfronta l'actor de 76 anys són "mentida" i la seva labor és demostrar que "la veritat està del costat" de l'intèrpret.

"Totes les acusacions són mentides. La veritat està del nostre costat", ha comentat el lletrat als mitjans de comunicació abans d'arrencar l'audiència en el Tribunal Penal de París, on aquest dilluns es jutja a Depardieu per dos casos d'agressió sexual en 2021 durant rodatge de la pel·lícula 'Les volets verts', de Jean Becker.

Depardieu ha acudit aquest dilluns per primera vegada al seu primer judici, una causa que estava prevista pel 28 d'octubre i que es va ajornar fins a aquest dilluns per motius mèdics de l'actor, segons van informar mitjans francesos.

A les portes del Tribunal Penal s'han concentrat algunes dones feministes amb pancartes i càntics en suport de les víctimes. L'actor s'enfronta a les acusacions de dues dones --una decoradora i una assistent de realització-- que afirmen que les va tocar parts íntimes contra la seva voluntat durant el rodatge de la pel·lícula 'Les volets verts'. Ambdues víctimes van denunciar en 2024 a l'actor.

La primera dona va acusar l'actor d'atrapar-la en un passadís, tocar-li els pits, els glutis i els genitals, i fer comentaris obscens. Al febrer de 2024 va presentar una demanda contra ell per agressió sexual, assetjament i comentaris sexistes. La segona dona, assistent del director, també va acusar a Depardieu de tocar-li els pits i els glutis en el set de rodatge i, anteriorment, d'assetjar-la.

En paral·lel al judici, aquest dimecres s'estrena a França el documental 'Depardieu: La Chute', on s'expliquen testimonis de dones que han denunciat Depardieu per agressió sexual, com la periodista espanyola Ruth Baza, o les declaracions de la periodista Marine Turchi (Médiapart) que va destapar el cas a l'abril de 2023.

Així mateix, l'actor s'enfronta a múltiples denúncies, entre les quals destaca la de l'actriu Charlotte Arnould el 2018 per "violació per penetració i agressió sexual" fins a dues ocasions. També s'enfronta a una acusació d'agressió en el set de rodatge d'El mag i els siameses', de Jean-Pierre Mocky.

A l'octubre de 2023, Depardieu va publicar una carta a 'Le Figaro' en la que negava les acusacions i assegurava que "mai de la vida" havia abusat de dones. En total fins a tretze dones l'han denunciat per violència sexual durant els rodatges d'onze pel·lícules, estrenades entre 2004 i 2022, segons va informar Mediapart.