Decomissats 21,5 quilos de marihuana ocults en paquets de regal a Blanes

GIRONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La policia local de Blanes (Girona) va decomissar dijous passat 21,5 quilos de marihuana i va detenir el conductor de la furgoneta on es va trobar la droga, que estava oculta en paquets de regal, ha informat l'Ajuntament de Blanes en un comunicat aquest dimecres.
Els fets es van produir cap a les 10.00 hores a la carretera que uneix Blanes i Tordera, la GI-600, poc abans de la rotonda de Mas Cremat.
Agents de la policia local, que feien un control de trànsit, van donar l'alto a la furgoneta, amb matrícula espanyola, i en el moment d'identificar el conductor van percebre una forta olor de marihuana que provenia de l'interior.
Després d'escorcollar el vehicle, van comprovar que a l'interior hi havia una gran quantitat de paquets que, aparentment, semblaven regals, però que en realitat amagaven a l'interior marihuana empaquetada i embolicada en bosses hermètiques.
Arran d'aquest descobriment, el conductor, de procedència estrangera però resident a Blanes, va ser detingut i posat a disposició judicial.