Declarat un incendi a Perafort (Tarragona) prop de Repsol que no afecta la refineria

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
TARRAGONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
Un incendi declarat a Perafort (Tarragona) aquest dissabte a la tarda ha obligat a activar preventivament el pla Plaseqta en declarar-se prop de Repsol Petroli, encara que "no afecta les instal·lacions de l'empresa", informa Protecció Civil via X.
És un incendi de canyes prop d'una refineria, el telèfon 112 n'ha rebut l'avís a les 13.29 i els Bombers de la Generalitat hi treballen amb 11 dotacions terrestres i 3 aèries passades les 15.00 "per evitar que s'obrin ambdós flancs del foc", informen els bombers a X.
Han afegit que els treballs d'extinció evolucionen favorablement, que crema vegetació agrícola al costat del riu Francolí "però sense afectació a les instal·lacions de la refineria".