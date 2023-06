Declarat desert el Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El 21è Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater ha quedat desert un cop el jurat ha considerat per unanimitat que "cap de les obres presentades en aquesta edició assolia el nivell per emportar-se el premi".

El jurat, format per Jordi Cornudella, Marc Romera, Anna Maluquer, Susanna Rafart i Marta Pessarrodona, ha assenyalat que dels 30 originals presentats "no n'hi ha cap que tingui la qualitat necessària per guanyar un premi" amb aquesta trajectòria.

El president del jurat, Jordi Cornudella, ha assegurat que havien de triar entre donar-lo "a contracor, premiant l'original que resultés menys insatisfactori", o declarar-lo desert, i s'han inclinat per la segona opció.

Cornudella ha sostingut que el guardó l'ha de guanyar "un bon llibre de poemes, no un parell de poemes bons envoltats d'altres per fer gruix, ni una suma de parts desiguals que no acaben d'encaixar".

Organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat (Barcelona), Edicions 62 i la Comissió Ciutadana Gabriel Ferrater, està considerat un dels certàmens poètics en llengua catalana més prestigiosos de la poesia catalana i es guardona una única obra, amb 8.530 euros, una escultura de l'artista Pep Codó i la publicació del llibre a Edicions 62.