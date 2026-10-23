El debat educatiu girarà al voltant de la inclusiva, el professorat i les famílies

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El debat educatiu encarregat al Consell d'Educació de Catalunya (CEC) tindrà com a eixos la inclusió i no segregació, la professionalitat docent, la corresponsabilitat de les famílies, la governança, la corresponsabilitat dels ajuntaments i la descentralització, amb la previsió de presentar unes conclusions a l'abril.
Ho ha explicat aquest divendres el president del CEC, Joan Manuel del Pozo, després de reunir-se amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, amb representants del PSC, ERC, Junts, els Comuns, la CUP i AC (el PP no hi ha pogut assistir i Vox no hi participa).
El president del CEC ha subratllat que el tema d'inclusió i no segregació és el més clarament social; el de la professionalitat docent evoca les competències i el reconeixement de la professió, i ha dit que cal la corresponsabilitat de les famílies en l'educació, perquè no es pot produir una "desresponsabilització".
Del Pozo ha assenyalat que el quart àmbit és la governança al servei dels aprenentatges i el bon govern dels centres educatius, i conclou amb la corresponsabilitat dels ajuntaments i la necessitat de descentralització: "Els ajuntaments tenen un paper importantíssim" a les escoles bressol, centres d'adults o escoles de música.
DEBAT, DELIBERACIÓ I CONCLUSIONS
Del Pozo ha explicat que fins Nadal hi haurà una primera fase d'escolta "molt territorialitzada", en espais dels 12 serveis territorials, en què s'establiran 4 grups per sectors: docents, pares, alumnes i direccions i en els quals es preveu una participació d'unes 1.200 persones.
Després d'aquesta primera fase d'escolta, al gener, febrer i març es farà una fase de deliberació en la qual es reduiran els territoris a 6 amb grups de 20 persones: a Barcelona hi haurà 5 grups en què cadascun debatrà un dels àmbits, i als altres 5, es debatrà un dels temes.
Del Pozo ha confiat que a l'abril hi hagi unes conclusions després d'aquest procés que puguin "fonamentar un pacte d'estabilitat educativa", i ha dit que els partits presents en la reunió han tingut una actitud positiva, però ha assenyalat que no participaran en la fase de debat.
El president del CEC ha dit que una participació dels partits en les primeres fases es podria "distorsionar" amb les eleccions municipals al maig, i que estan pensant fórmules perquè tinguin una presència en la fase de conclusions.
"MESURES CONCRETES"
Ha subratllat que el debat vol "generar una voluntat de mesures concretes, operatives", i ha dit que no es tracta de ser un grup de recerca, sinó de dir en quina situació està el sistema i què es vol fer perquè estigui millor.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va encarregar el passat mes de setembre al CEC liderar un pacte de país en educació que tingués unes conclusions abans de les eleccions municipals i que recuperés la confiança en el sistema educatiu.