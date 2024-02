BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

L'actor David Verdaguer, amb la seva personificació de l'humorista Eugenio a 'Saben aquell', s'ha portat aquest diumenge el Premi Gaudí a millor protagonista masculí.

Verdaguer s'ha imposat en la categoria a Alberto Ammann, per 'Upon Entry'; Enric Auquer, per 'El mestre que va prometre el mar', i Oriol Pla, per 'Creatura'.

'Saben aquell' era una de les principals favorites a aquests Premis Gaudí, amb 13 nominacions.