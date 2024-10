David Verdaguer i Ángela Cervantes protagonitzen 'El mal invisible' ambientada al confinament

La sèrie, presentada al Festival de Sitges, preveu la seva estrena el 2025 a TV3 i 3Cat

SITGES (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

Els actors David Verdaguer i Ángela Cervantes protagonitzen la sèrie policial ambientada a la Barcelona del confinament 'El mal invisible', de la qual s'han projectat aquest dilluns els seus dos primers capítols al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i que preveu la seva estrena a TV3 i la plataforma 3Cat el primer semestre de 2025.

En roda de premsa, el guionista principal de la sèrie, Lluís Arcarazo, qui ja va estar a l'escriptura de la sèrie policial 'Nit i dia' de TV3, ha afirmat que la sèrie parteix d'un fet real a partir del com es ficciona la resta: "No és un 'true crime", ha volgut deixar clar.

La sèrie, coproduïda per The Mediapro Studio i 3Cat i rodada en català, mostra una parella d'agents d'homicidis que han de resoldre els assassinats de persones sense llar que ocorren a la Barcelona del confinament, al mateix temps que es mostra com viuen amb el seu entorn més proper durant els mesos més durs de la pandèmia del coronavirus.

Arcarazo ha explicat que quan buscava una història al confinament es van produir els fets reals, a partir dels quals ell va voler reflexionar sobre la idea del mal, en el doble sentit tant de maldat com de virus que va infectant les seves víctimes.

"VERITAT I COMPLEXITAT"

Ha dit que ha buscat reflectir "veritat i complexitat", i per abordar la problemàtica dels sense llar es va documentar a través d'Arrels i va comprendre la proximitat de poder acabar vivint al carrer.

La directora Marta Pahissa ha subratllat la labor de producció que ha suposat haver de recrear el 2024 una ciutat deserta com la que hi havia a la primavera de 2020, i ho ha exemplificat en alguna de les escenes on hi havia "200 walkies" per a l'avís de tallar l'accés a la zona on s'estava rodant.

Pahissa, qui ha rodat capítols de sèries com 'Rapa' i ha celebrat el "moment dolç" que viuen les directores, ha afirmat que l'ambientació de la sèrie pot recordar al 'noir' nòrdic, i ha dit que han utilitzat la pandèmia com a context per veure què els passava i quins conflictes tenien els personatges en el seu dia a dia durant el confinament.

"BONA NOTÍCIA"

David Verdaguer, que interpreta un dels agents d'homicidis, ha dit que en aquesta sèrie fa de "català cabrejat", amb un policia que és bastant odiós però que al final se li agafa afecte, mentre que Ángela Cervantes, que dona vida a una altra agent, ha dit que han buscat dotar de capes als personatges.

Àlex Brendemühl, que encarna al comissari, ha ressaltat com a "bona notícia" que es faci una sèrie policial a Catalunya perquè és un gènere no gaire habitual en la producció catalana, i ha explicat que per encarar el seu paper ha buscat el sentit comú i no tenir la sensació de caure en fals.