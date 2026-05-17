David Roseguis torna al 'agrohorror' en un llibre de contes: "És una forma de visitar l'horror més quotidiana"

Creu que al conte "es pot experimentar més" que en la novel·la
BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -
L'escriptor i catedràtic de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada David Roas ha reunit en el volum 'Territorios' (Páginas de Espuma) set contes d'agrohorror', un subgènere que veu en auge: "És una forma de visitar l'horror molt més quotidiana".
"El rural està tornant a tenir una presència enorme en l'insòlit, terrorífic o inquietant", on el poble és un àmbit real i es tracta amb respecte, ha explicat Roas (Barcelona, 1965) en una trobada amb mitjans.
Ha subratllat que l'agrohorror' fuig de les formes tòpiques del 'folk horror' anglosaxó, amb comunitats perdudes, ni idealitza la vida als pobles ni tampoc tracta als seus habitants com a pobletans, sinó que se centra en el poble en la seva quotidianitat normal i com el fantàstic ho distorsiona des del real o el grotesc.
Ha adduït aquesta tendència a "una nova visió del món rural que ha deixat de ser la de l'urbanita" i una mirada al poble com un espai tan digne com l'urbà i en el qual es parla dels problemes que té.
'AGROHORROR'
Roas ha dit que l'agrohorror' --terme que va encunyar Ana Martínez Castillo, amb la qual va editar el volum 'Agrohorror. Cuentos de lo insólito rural' (Eolas)-- pot incloure des de pel·lícules com a 'As bestas' de Rodrigo Sorogoyen a novel·les com a 'Intemperie' de Jesús Carrasco, 'La forastera' d'Olga Merino o 'Terres mortes' de Núria Bendicho.
Ha afirmat que poden ser obres de cort més realista o més fantàstic, així com també incloure molt humor, com és el cas de la pel·lícula 'Bodegón con fantasmas', d'Enrique Buleo, en la qual "hibrida el poble amb el fantasmal".
En els contes de 'Territorios', Roas barreja el fantàstic i l'humorístic amb el quotidià, el fosc i el grotesc amb protagonisme com a nens fantasmales, porcs zombis, assassins salvatges o vegetals monstruosos sota l'alè de la Santa Compaña, i en el qual aborda qüestions com l'explotació salvatge de l'agricultura o el turisme.
CONTES
L'autor ha afirmat que se sent còmode en el conte perquè creu que "es pot experimentar més que en una novel·la", permet qualsevol forma i joc i la seva brevetat exigeix condensació i economia del text.
Roas, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director del Grup d'Estudis sobre el Fantàstic, és autor de volums com 'Los dichos de un necio', 'Horrores cotidianos'. 'Distorsiones', 'Bienvenidos a Incaland', 'Invasión', 'Niños' o 'Monstruario', així com les novel·les 'Celuloide sangriento' i 'La estrategia del koala'.
També és autor dels assajos 'Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico' i 'Historia de lo fantástico en la cultura española contemporánea'.