David Bueno, Premi Josep Pla, defensa que no hi hagi una "separació" entre ciències i humanitats

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El biòleg i divulgador científic David Bueno, guanyador del Premi Josep Pla 2025 amb l'assaig divulgatiu 'L'art de ser humans', ha defensat que no hi hagi una "separació cartesiana" entre ciències i humanitats.

En roda de premsa després de la concessió del premi, Bueno ha assegurat aquest dilluns per la nit que aquesta separació, que funciona a nivell acadèmic, "a nivell educatiu i social fa més mal" que bé.

Per això, ha dit que l'assaig inclou dins les arts la ciència i la filosofia perquè "la ciència permet conèixer el món, la filosofia humanitzar-lo i les arts expressar-lo", i defensa una mirada integral de la cultura.

Ha plantejat aconseguir unes generacions que sàpiguen integrar-se en el seu entorn i viure de manera més empoderada, i ha subratllat que l'ésser humà "no deixa d'educar-se mai".

Bueno ha defensat fer assajos divulgatius com 'L'art de ser humans' per arribar a més públic i no quedar-se en la comunitat científica, i ha considerat que està dirigit a tot tipus de públic que es pregunti com el cervell processa la cultura.