David Bueno, nou adjunt per a la divulgació científica de la UB

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
El professor i investigador de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB), David Bueno, ha estat nomenat nou adjunt per a la divulgació científica de la universitat, ha informat en un comunicat d'aquest dimarts.
També representarà la universitat en accions de divulgació i impacte social del coneixement i coordinarà accions amb altres institucions i universitats estatals o internacionals; i el seu càrrec se situa dins el Vicerectorat de Doctorat, Personal Investigador en Formació, Atracció de Talent i Divulgació.
Va fundar la Càtedra UB Edu1st de Neuroeducació i la seva trajectòria s'ha centrat en la genètica del desenvolupament i la neurociència, i en la seva relació amb l'aprenentatge; a més, és Premi Europeu de Divulgació Científica, Premi Joan Lluís Vives a l'edició universitària i Premi Josep Pla de narrativa per l'assaig 'L'art de ser humans'.