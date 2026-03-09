David Bondia anuncia que es presenta a la reelecció com a síndic de greuges de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ha anunciat aquest dilluns que es presenta a la reelecció per al càrrec, i ha assegurat que 5 anys més permetran completar el model iniciat en el primer mandat i "enfortir" una Sindicatura centrada en la defensa dels drets humans de proximitat i el dret a la ciutat.
L'anunci s'ha fet públic a través d'un vídeo difós a les seves xarxes socials, en el qual repassa el treball que ha desenvolupat durant el seu mandat i explica les raons que l'han portat a optar a uns 5 anys més, segons ha informat la Sindicatura en un comunicat.
Bondia ha assegurat que el primer mandat ha permès "desplegar un model innovador, basat en la proximitat, l'escolta activa i la intervenció directa als barris".
Segons el candidat, aquest enfocament "ha reforçat la capacitat de la Sindicatura per detectar vulneracions, intervenir en situacions complexes i garantir el dret a la ciutat".
Entre les actuacions més destacades del període, ha subratllat l'impuls de la comissió de reparació per a víctimes d'abusos sexuals infantils; la intervenció en situacions "socialment enquistades", com la Casa Orsola, o l'abordatge del sensellarisme.