Baute retrata la migració climàtica en la cinta d'animació 'Mariposas negras' a Sitges

"Són les principals afectades pel mode de vida del primer món", diu

SITGES (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El director canari David Baute retrata la migració climàtica en el documental d'animació 'Mariposas negras', que s'ha presentat aquest divendres en la secció Sitges Collection del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 2024: "El refugiat climàtic no és reconegut a molts països", ha dit el director en una roda de premsa.

La cinta mostra com tres dones de tres racons del planeta --la costa asiàtica del Pacífic, el Carib i el Sahel africà-- ho perden tot pels efectes de l'escalfament global i es veuen forçades a emigrar amb la seva família, un tema en el qual el cineasta ha estat treballant durant anys i que va plasmar en el documental 'Éxodo climático'.

Baute ha afirmat que després d'un llarg procés de recerca sobre la migració climàtica amb vídeo i àudio va decidir explicar què li passava a aquestes persones obligades a emigrar en la seva destinació, per al qual no va poder filmar res i va decidir fer servir l'animació com a eina per plasmar aquestes vides reals.

Ha explicat que va descartar la ficció perquè no s'hauria sentit "còmode" a l'hora d'explicar la problemàtica de l'èxode climàtic.

El director ha subratllat que, malgrat no procedir del món de l'animació, hi ha "dialogat" bé, perquè li ha aportat una altra mirada i ell ha pogut oferir el seu bagatge sobre el tema i intentar explicar com se senten aquestes comunitats que veuen com la seva cultura pot desaparèixer a causa del canvi climàtic.

Baute ha destacat que ha personalitzat en la dona l'emigració perquè són elles "les qui decideixen quan s'abandona el lloc i carreguen amb la família" i per la vulnerabilitat que després afronten al lloc on escapen, que poden ser circumstàncies tant o més dures que les esdevingudes anteriorment.

Ha afirmat que les zones que retrata com l'illa de Sant Martí o el poble turkana de Kenya, que apareixen en el documental, són comunitats que han viscut en diàleg amb la naturalesa, però que "són les principals afectades del mode de vida del primer món".

RELAT GLOBAL

El productor Edmon Roch ha assenyalat que quan Baute li va proposar la idea de fer-ho amb animació va entendre que era un relat global a partir d'aquestes tres protagonistes que podia fer arribar el fenomen de la migració climàtica a un públic més ampli.

Preguntat per si el públic adult d'animació està consolidat a Espanya, ha assegurat que està "en construcció" i que a poc a poc va canviant l'òptica i entenc que és un gènere que va més enllà del cinema infantil.

El compositor Diego Navarro ha emfatitzat el calat profund de la pel·lícula i la voluntat de remoure consciències, i ha explicat que en l'apartat musical ha mirat de fer un viatge per tres cultures i tres continents en el treball "més intimista" de la seva carrera.