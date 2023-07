Darnius (Girona) arriba als 45 graus i marca el nou màxim de temperatura a Catalunya

GIRONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El pantà de Darnius-Boadella (Girona) ha arribat aquest dimarts als 45 graus centígrads, amb la qual cosa esdevé el nou màxim de temperatura a Catalunya després de superar els 43,8 graus d'Alcarràs (Tarragona) del juny del 2019.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la temperatura es tracta de la "més alta" mesurada per la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques, a la qual segueixen les d'Anglès, amb 44,8 graus, i Navata, amb 44,3.

En un tuit d'aquest dimarts recollit per Europa Press, el SMC explica que un dels elements més determinants en la temperatura del nord-est ha estat el vent de garbí reescalfat, que no ha permès que s'atenués per efecte de la brisa marina.