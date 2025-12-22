Darnell (Càritas) lamenta que uns veïns de Badalona impedissin acollir desallotjats del B9

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Càritas, Mercè Darnell, ha lamentat aquest dilluns que uns veïns de Badalona (Barcelona) impedissin aquest diumenge a la nit acollir desallotjats del B9 en una parròquia de la localitat: "És difícil d'entendre avui dia en ple hivern i prop de Nadal".
En una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press ha explicat que tant Càritas com la Creu Roja tenien un dispositiu "molt ben muntat", que consistia a acollir en una parròquia 15 dels desallotjats del B9 durant un mes únicament per dormir.
Un grup de veïns s'ha concentrat aquest diumenge a la nit davant la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona (Barcelona) per impedir l'acolliment de la quinzena de desallotjats del B9, han increpat les entitats socials i han provocat moments de tensió.
Preguntada per l'estat anímic de les persones desallotjades, ha expressat que tant elles com els voluntaris estan "destrossats" perquè, textualment, no veuen una sortida a la situació.
"Ahir a la nit va ploure a Badalona, quan marxàvem d'allà plovia, i el cert és que el patiment humà que estem veient és molt gran".