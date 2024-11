Daniel Innerarity guanya el Premi Eugenio Trías amb un assaig sobre la intel·ligència artificial

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -

El filòsof i assagista Daniel Innerarity ha guanyat el III Premi d'Assaig Eugenio Trías, convocat pel Centre d'Estudis Filosòfics Eugenio Trías (CEFET/Universitat Pompeu Fabra) i Galaxia Gutenberg, amb el llibre 'Una teoría crítica de la inteligencia artificial '.

El jurat, format per Victoria Camps, Marina Garcés, Antonio Monegal, Miguel Trías, Joan Tarrida i David Trías , ha concedit per unanimitat el guardó, dotat amb 8.000 euros, per ser una "aportació original i solvent sobre una temàtica de rabiosa actualitat", ha informat aquest dimarts Galaxia Gutenberg en un comunicat.

Innerarity ha afirmat que és un premi que li fa il·lusió perquè un dels llibres que més l'ha impactat va ser 'El lenguaje del perdón', i que se sent "molt identificat amb la idea del límit" d'Eugenio Trías.

Ha assegurat que el seu assaig també és una reflexió sobre el límit, "en aquest cas sobre els límits de la intel·ligència humana i els límits de la intel·ligència artificial".

Galaxia Gutenberg publicarà el llibre 'Una teoría crítica de la inteligencia artificial' el febrer del 2025, coincidint amb el 12è aniversari de la mort del filòsof.