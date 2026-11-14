Daniel Gómez Sánchez, expert en Rosalía: "Es pot dir sense por que és un geni contemporani"

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El musicòleg Daniel Gómez Sánchez ha assegurat que Rosalía, que acaba de guanyar 6 dels 7 Latin Grammys als quals estava nominada (inclosos àlbum i cançó de l'any), està demostrant amb les seves fites que és d'aquelles artistes de les quals només en surt una cada dècada: "Es pot dir sense por que és un geni contemporani".
En una entrevista amb Europa Press, Gómez Sánchez, que acaba de publicar 'Rosalía. Un universo creador' (Aguilar/Ara Llibres), ha assegurat que la catalana es mesura amb artistes de la talla d'Amy Winehouse, com a "revolucionària i transformadora", tot i que al llibre també la compara amb Beyoncé.
L'escriptor ha destacat que Rosalía està en una fase en què ha transcendit els debats sobre el mestissatge i l'apropiació cultural, i que és prova que en el flamenc "hi poden conviure l'ortodox i l'experimental".
A 'Rosalía. Un universo creador', repassa a través de 33 capítols (edat que tenia Rosalía en publicar 'Lux') no únicament la carrera musical de l'artista, sinó també la seva trajectòria i influències en l'àmbit personal.
L'ORIGEN DEL LLIBRE
Gómez Sánchez, autor de la primera tesi doctoral sobre Rosalía, explica que inicialment havia d'investigar sobre Radiohead, però va canviar d'opinió en escoltar la catalana assajar per a una de les seves actuacions el 2018, durant l'època d''El Mal Querer'.
"Els musicòlegs tenim la responsabilitat d'investigar sobre el que creiem que té potencial de canviar les regles de la música. Vaig haver de refer el projecte, però al final el van acceptar", ha apuntat.
La tesi va tenir repercussió mediàtica i li van arribar diverses propostes per escriure un llibre, una de les quals va acabar acceptant; després de 2 anys més d'escriptura va acabar 'Un universo creador', que els fans anomenen, assegura, "la bíblia" de Rosalía.
TRAJECTÒRIA PERSONAL I PROFESSIONAL
Gómez Sánchez subratlla la importància de la seva psique, la seva creativitat i la seva recerca contínua, així com dels seus dots de lideratge i la seva valentia, tot i que subratlla també el paper de la seva mare i la seva germana, ambdues anomenades Pilar: "Per a ella, són la diferència entre tocar de peus a terra o no tocar-hi".
Ella sempre explica l'anècdota que la seva "epifania" per dedicar-se al flamenc va ser sentir Camarón sonant des d'un cotxe en un parc del seu Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) natal, tot i que el musicòleg apunta que, vivint a la comarca del Baix Llobregat, amb tota probabilitat ja l'havia sentit abans.
Així i tot, l'autor apunta que la formació musical de Rosalía, graduada a l'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc), és "fonamental" per entendre la seva carrera, en no procedir d'un entorn familiar flamenc.
Ho compara, al llibre, amb la 'Miseducation' de la qual es vantava Lauryn Hill en el seu disc homònim, contràriament a Rosalía, la carrera de la qual sorgeix d'un context reglat.
L'ÈXIT DE 'LUX'
"Després de 'Motomami', Rosalía sentia una necessitat de buidar-se. Tenia una càrrega interior de la qual desprendre's per ser receptacle i poder crear. I després es va omplir mitjançant la recerca espiritual", ha explicat l'escriptor.
Compara el so de l'àlbum, i en particular de 'Berghain', a caminar pels passadissos d'un conservatori: "Sents un tenor, una flauta, un violinista; tot es barreja, però té un sentit. Ella té aquesta capacitat d'abstracció, de remesclar i d'obtenir una fórmula que funciona".
"El que menys m'importa de 'Lux' és si és comercial o no", afegeix, i assenyala que és el disc on la Rosalía artista i la Rosalía persona estan més a prop, i que ha obert el camí a altres artistes per presentar projectes molt més personals davant les seves discogràfiques.
Gómez Sánchez apunta a Amaia, Bad Gyal, Julieta, Judeline, Ángeles Toledano i Guitarricadelafuente com a músics que han citat la catalana com a influència.
UNA ARTISTA INTERNACIONAL
L'autor, tot i que admet que Rosalía és l'artista de flamenc més internacional i més aclamada, demana no oblidar els qui "van obrir camí": cita Joaquín Cortés, Niña Pastori o Rosario Flores (fins i tot Estopa, encara que siguin més rumba) així com veus amb tints flamencs com les d'Alejandro Sanz i Pablo Alborán.
Al llarg de la seva trajectòria, la cantant ha col·laborat amb figures com Ozuna, J Balvin i Bad Bunny, entre d'altres: Gómez Sánchez veu aquella època de col·laboracions com a "exemple de com se sap posicionar a nivell estratègic", i destaca també l'olfacte empresarial de la mare de Rosalía, remetent un cop més al rol de la família en la seva carrera.
ELS PRÒXIMS PASSOS DE ROSALÍA
Segons ell, l'artista està en un punt on té una llibertat "tan merescuda" on qualsevol pròxim pas pot sorprendre els oients.
Els "indicadors" apunten cap a un possible àlbum de rock fusió amb flamenc: Gómez Sánchez assenyala el tema que li va dedicar U2, 'Omega', que va treure amb Ralphie Choo, o la col·laboració 'Where is Gone?' amb Fontaines D.C.
"Si explorés el rock seria una passada, però no ens hem de deixar portar pels nostres propis gustos. Caldrà esperar. És fascinant que tinguem artistes de la talla de Rosalía i que ens continuï sorprenent", ha assegurat.